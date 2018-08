Berlin (www.aktiencheck.de) - Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, sieht die Notwendigkeit für eine nachhaltige industrielle Entwicklung in Ostdeutschland, so die IG Metall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Die Transformation in die digitale Arbeitswelt muss auch für Innovationen und für eine Stärkung des Standorts Ostdeutschland genutzt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...