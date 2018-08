NEW YORK (Dow Jones)--Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit dürfte den US-Börsen auch am Dienstag Auftrieb geben. Die Rekordmarken, die S&P-500 und Nasdaq-Composite am Montag erreicht hatten, dürften von neuen Allzeithochs abgelöst werden. Vorbörslich steigt der Future auf den S&P-500 um 0,1 Prozent. Der Dow-Jones-Index ist zwar noch ein ganzes Stück von seinem Rekordhoch aus dem Januar entfernt, hat aber die längste Korrekturphase seit 1961 nun hinter sich gelassen.

Einzelheiten der zwischen USA und Mexiko geschlossenen Vereinbarungen wurden zunächst nicht bekannt. Gleichwohl reagierte der Markt erleichtert, denn die Handelsstreitigkeiten haben sich im bisherigen Jahresverlauf als größter Belastungsfaktor für die Aktienmärkte erwiesen.

US-Präsident Donald Trump möchte das seit 1994 bestehende Nafta-Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada durch ein neues Abkommen ersetzen, weil er die USA benachteiligt sieht. Nach der Einigung mit Mexiko werden die USA am Dienstag mit Kanada verhandeln.

Abseits des Handelsstreits sind spannende Themen rar. An Konjunkturdaten wird am Dienstag vorbörslich der Case-Shiller-Hauspreisindex veröffentlicht. Volkswirte erwarten, dass für den Monat Juni - wie schon im Vormonat - ein Anstieg um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemeldet wird. In dem Umfeld der überwiegend guten US-Konjunkturdaten fielen die Daten vom Immobilienmarkt in jüngster Zeit allerdings negativ auf. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Index des Verbrauchervertrauens. Hier wird für August ein Rückgang auf 126,5 Punkte von 127,4 im Vormonat prognostiziert.

Tiffany überzeugt mit Zahlen und Ausblick

Nach Börsenschluss wird Hewlett Packard Enterprise über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals berichten. Vor der Startglocke hat der Edel-Juwelier Tiffany & Co Zahlen vorgelegt und dabei den Ausblick auf das Geschäftsjahr erhöht. Das kommt gut an. Die Aktie steigt um 5,6 Prozent.

Auch Best Buy hat den Ausblick angehoben, doch hatte der Markt hier wohl etwas mehr erwartet. Die Aktie fällt daher um 4,8 Prozent, obwohl der Elektronikeinzelhändler mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hat.

Daneben stehen einige Übernahmen im Blick. So hat Aspen Insurance der Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Funds für 2,6 Milliarden Dollar zugestimmt. Aspen Insurance steigen um 3 Prozent. Und VMware plant den Kauf von Cloudhealth. Der Kaufpreis wurde zwar nicht genannt, laut der Nachrichtenagentur Reuters beträgt er aber etwa 500 Millionen Dollar. VMware legen um 0,6 Prozent zu.

Dollar gibt weiter nach

Nach der Einigung mit Mexiko gibt der Dollar weiter nach. Der Euro steigt im Gegenzug erstmals seit etwa vier Wochen wieder über 1,17 Dollar. Viel mehr Luft nach oben hat die Gemeinschaftswährung nach Meinung der Analysten von MUFG aber nicht. Die politischen Ereignisse in Italien begrenzten vorerst das Potenzial des Euro, sagen sie. Beobachter befürchten eine höhere Verschuldung Italiens.

Die Rohstoffpreise profitieren tendenziell von dem schwächeren Dollar, der unter anderem Öl und Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt. Der Goldpreis legt um 0,1 Prozent auf 1.212 Dollar je Feinunze zu.

Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI steigt um 0,2 Prozent auf 68,98 Dollar. Brentöl verteuert sich um 0,7 Prozent auf 76,76 Dollar. WTI wird etwas gebremst von einem Bericht, wonach die Rohölbestände im zentralen Öllager in Cushing zwischen dem 21. und dem 24. August um 764.800 Barrel gestiegen sind. Derweil hat die Opec nach ihrer Konferenz am Montag mitgeteilt, dass die im vergangenen Jahr vereinbarten Fördermengenbegrenzungen im vergangenen Monat weniger übererfüllt wurden: Die Quote sank auf 109 Prozent von 121 im Juni. Im Juni dieses Jahres hatte die Opec als Antwort auf die Übererfüllung der Vorgaben beschlossen, die Fördermengen wieder zu erhöhen.

Staatsanleihen sind erneut nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 1 Basispunkt auf 2,86 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 1,2 2,64 145,1 5 Jahre 2,75 0,8 2,74 82,6 7 Jahre 2,81 0,9 2,80 56,2 10 Jahre 2,86 1,1 2,85 41,1 30 Jahre 3,01 1,2 2,99 -6,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1708 +0,25% 1,1670 1,1676 -2,6% EUR/JPY 130,00 +0,24% 129,81 129,66 -3,9% EUR/CHF 1,1426 -0,14% 1,1441 1,1447 -2,4% EUR/GBP 0,9067 +0,12% 0,9067 0,9059 +2,0% USD/JPY 111,03 -0,01% 111,24 111,06 -1,4% GBP/USD 1,2913 +0,14% 1,2871 1,2887 -4,4% Bitcoin BTC/USD 7.025,22 +4,0% 6.906,84 6.751,95 -48,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,60 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,37 -0,06 USA 2 Jahre 2,65 2,64 0,76 USA 10 Jahre 2,86 2,85 0,44 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,98 68,87 +0,2% 0,11 +17,5% Brent/ICE 76,76 76,21 +0,7% 0,55 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,21 1.211,33 +0,1% +0,88 -7,0% Silber (Spot) 14,93 14,89 +0,3% +0,04 -11,8% Platin (Spot) 807,95 804,50 +0,4% +3,45 -13,1% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,6% +0,02 -18,4% ===

