Eine der klassischsten Möglichkeiten, Geld in die Aktien-, Renten- oder Rohstoffmärkte zu investieren ist der Investmentfonds. Sie haben eine lange Tradition in Deutschland. Je nach Fondsart wird im Allgemeinen die Auswahl der einzelnen Wertpapiere an einen "hoffentlich" erfahrenen und erfolgreichen Fondsmanager abgegeben. Das kostet zwar in der Regel Gebühren in Form des Ausgabeaufschlages oder der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...