BERLIN (Dow Jones)--Die Alternative für Deutschland bleibt in den Umfragen ein hartnäckiger Verfolger der SPD. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für Bild halten die Sozialdemokraten ihre 16,5 Prozent aus der Vorwoche. Die AfD gewinnt allerdings einen halben Punkt hinzu und liegt mit der SPD gleichauf. In der Vergangenheit hatten die Rechtsausleger in den Insa-Zahlen auch schon vor der SPD gelegen.

CDU und CSU stehen laut Insa wie in der Vorwoche bei 28 Prozent. Unverändert auch die FDP mit 10 Prozent und die Grünen mit 13,5 Prozent. Die Linke verliert anderthalb Punkte auf 10,5 Prozent.

Eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD hätte demnach mit zusammen 44,5 Prozent keine parlamentarische Mehrheit. Ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen käme mit 51,5 Prozent auf eine regierungsfähige Mehrheit. Rot-Rot-Grün ist mit 40,5 Prozent chancenlos.

Für die Umfrage wurden vom 24. bis zum 27. August insgesamt 2.079 Bürger befragt.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2018 08:59 ET (12:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.