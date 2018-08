Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Future Port Prague ist das größte Event für technologische Innovationen in Mitteleuropa - SKODA AUTO stellt auf der Zukunftsmesse die Konzeptstudie VISION X aus



Das SKODA AUTO DigiLab unterstützt die Zukunftsmesse Future Port Prague am 6. und 7. September als offizieller Partner. Die Ideenwerkstatt des Automobilherstellers aus Mladá Boleslav zeigt aktuelle Projekte sowie innovative Gadgets. SKODA AUTO stellt außerdem die Crossover-Studie VISION X erstmals im Heimatland des Unternehmens vor einem breiteren Fachpublikum aus.



Andre Wehner, als Chief Digital Officer bei SKODA AUTO verantwortlich für Corporate Development und Digitalisierung, erklärt: "Als größte Plattform für den Austausch zu technologischen Innovationen in Mitteleuropa bietet uns der Future Port Prague das optimale Umfeld, um junge Talente für unsere Vision von der Mobilität der Zukunft zu gewinnen." Gründer Martin Holecko fügt hinzu: "Der Future Port bietet jedem die Chance, die Zukunft bereits heute zu erfahren. Konkret, live vor Ort und hands-on sowie durch inspirierende Gespräche und Vorträge."



Neben einer Konferenz, Workshops und einem Symposium zu Maschinenethik ist das zukunftsweisende Festival zentraler Bestandteil des Future Ports. Hier stellt SKODA AUTO die Crossover-Konzeptstudie VISION X aus, die im März auf dem Genfer Autosalon ihre Weltpremiere feierte. In Prag zeigt der Autobauer sie erstmals in Tschechien vor einem breiteren Fachpublikum. Die Studie ist das erste Hybridfahrzeug in der SKODA Geschichte, das CNG-, Benzin- und Elektroantrieb kombiniert. Das Fahrzeug führt die Digitalisierung der SKODA Modelle konsequent fort und bietet digitale Mobilitätsservices wie Smart Parking, den Carsharing-Service HoppyGo und CareDriver - einen Service der hilfsbedürftigen Menschen mit Mobilitätsservices Unterstützung im Alltag bietet.



Darüber hinaus präsentieren SKODA AUTO und das SKODA AUTO DigiLab gemeinsam ihre zwei Carsharing-Projekte: HoppyGo, den Carsharing-Service von Privatpersonen für Privatpersonen, sowie Uniqway, das Carsharing-Modell für Studierende. Die ,Shareconomy', das Teilen von Dingen und Services, gehört für SKODA AUTO ebenso zur Mobilität von morgen wie digitale Mobilitätsservices.



Das SKODA AUTO DigiLab präsentiert auf dem Future Port Prague aktuelle Projekte und innovative Gadgets. Als Teil des offiziellen Programms organisiert das SKODA AUTO DigiLab am 7. September das Impact Meeting ,Future of Mobility'. Dabei werden internationale Experten die Zukunft der Mobilität und damit verbundene Businessmodelle vorstellen, die zur Weiterentwicklung der heutigen Automobilindustrie dienen sollen. Darüber hinaus sucht die Prager Ideenwerkstatt während der Veranstaltung nach jungen Talenten, die ihre Ideen zur Entwicklung digitaler Mobilitätslösungen einbringen und den Wandel des Unternehmens zur ,Simply Clever Company für die besten Mobilitätslösungen' aktiv mitgestalten wollen.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de