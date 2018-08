Moderne Läden, breitere Angebotspalette: Der Edel-Juwelier Tiffany ist wieder auf Erfolgskurs. Der Umsatz durchbricht die Milliardenmarke.

Der Schmuck des New Yorker Edel-Juweliers Tiffany findet in Asien und Amerika reißenden Absatz. Nach überraschend kräftig gestiegenem Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal hob der Vorstand am Dienstag seine Jahresziele an.

Der in den 60er Jahren durch den Film "Frühstück bei Tiffany" mit Audrey Hepburn weltberühmt ...

