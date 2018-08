Nach überraschend kräftig gestiegenem Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal hob die Konzernleitung am Dienstag ihre Jahresziele an. Der in den 60er Jahren durch den Film "Frühstück bei Tiffany" mit Audrey Hepburn weltberühmt gewordene Traditionskonzern peilt im Gesamtjahr nun einen Gewinn je Aktie von 4,65 bis 4,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...