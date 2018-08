Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RTL vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Weil die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland auf anderen TV-Sendern übertragen worden sein, rechne er mit einem eher schwachen Quartal, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Aktie des Medienkonzerns dürfte vor allem der Konkurrenz durch den US-Videoanbieter Netflix auf den kontinentaleuropäischen Märkten geschuldet sein./bek/edh Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-08-28/16:03

ISIN: LU0061462528