Mainz (ots) - Woche 35/18 Mittwoch, 29.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.25 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017



7.10 Die Regierung wird mich töten



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018



9.25 ZDFzeit Mensch Putin! Die Geheimnisse des russischen Präsidenten Deutschland/Russland 2014



10.10 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017



10.55 Kasachstan - Größenwahn und Krise



11.40 ZDFzeit Supermächte - Russlands Rückkehr? Deutschland 2018



12.25 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017



13.10 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016



14.00 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016



14.40 Dokumentarfilm in ZDFinfo Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand



( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Ursprung der Technik Waffen im alten Ägypten



23.10 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017



23.55 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017



0.40 heute journal



1.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



1.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016



2.40 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015



3.25 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015



4.10 Rätselhafte Geschichte Der Mann in der eisernen Maske Großbritannien 2015



4.55 Rätselhafte Geschichte Die Welt der Vampire Großbritannien 2015







Woche 38/18 Freitag, 21.09.



Bitte Programmänderung beachten:



12.00 Der Anti-Trump - Senator John McCain USA 2018



"Putin - Russlands neuer Zar" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?



"Tagebuch einer Katastrophe - Fukushima und die Folgen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )







Woche 39/18 Samstag, 22.09.



Bitte Programmänderung beachten:



8.15 ZDFzeit Supermächte - Russlands Rückkehr? Deutschland 2018



"Putin - Russlands neuer Zar" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )







Donnerstag, 27.09.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



17.15 ZDFzeit Supermächte - Russlands Rückkehr? Deutschland 2018



"Putin - Russlands neuer Zar" entfällt 18.00 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 1.15 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?



"Tagebuch einer Katastrophe - Fukushima und die Folgen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen )



Woche 40/18 Dienstag, 02.10.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



12.45 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Faschisten Deutschland 2018



13.30 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen den Klassenfeind Deutschland 2018



14.15 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Genossen Deutschland 2018



15.00 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017



15.45 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017



16.30 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017



17.15 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016



18.00 ZDF-History Die Krake - Die Geschichte der Stasi Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121