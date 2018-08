Im Vordergrund der Sanierung des aus den 1970er Jahren stammenden achtgeschossigen Bürogebäudes des Schweizer Immobilienunternehmens SPG Société Privée de Gérance am Stadtrand von Genf stand die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität. Giovanni Vaccarini Architekten ersetzten die alte Glasfassade durch eine neue Dreifach-Isolierverglasung und ergänzten davor noch eine »zweite Haut« aus fast 2900 mit einem Quadratraster bedruckten, vertikal ausgerichteten Glaslamellen. Diese hüllt den Büroblock in eine Art Nebel aus Glas, der die Gebäudekonturen verschwimmen lässt und die Innenräume gegen neugierige Blicke von außen schützt.

Die vorgesetzten Glaslamellen fungieren tagsüber als Sonnenschutz. Sie verschatten die Büroräume und sichern so den hohen Sehkomfort an den Arbeitsplätzen sowie durch ein kontrolliertes Raumklima die Energieeffizienz des Gebäudes. Dennoch bleibt eine gewisse Durchlässigkeit des Gebäudes erhalten - und der Ausblick in die malerische Umgebung, auf die Berge und den Genfer See aus den Innenräumen ist nach wie vor ...

