Der USD Verkaufsdruck bleibt mit der frühen amerikanischen Sitzung ungebrochen und so steigt der GBP/USD den 3. Tag in Folge in den Gewinn. Trotz des Anstiegs der US Treasury Renditen, zieht sich der US-Dollar am Dienstag weiter zurück, was der wichtigste Faktor hinter der Aufwärtsbewegung des Paares über 1,2900 ist. Die US Handelsbilanz weist für ...

