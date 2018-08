Bereits in zwei Jahren wird sich nach Ansicht des BSW-Solar die Zahl der Photovoltaik-Heimspeicher verdoppeln. Die wachsende Bedeutung der Stromspeicher im Zuge der weiteren Energiewende wird mittlerweile auch von der Politik wahrgenommen.Das beschauliche Eichwalde direkt vor den Toren Berlin wurde ausgewählt, um medienwirksam den 100.000 Photovoltaik-Speicher in Deutschland offiziell in Betrieb zu nehmen. Bei dem Event am Dienstag schickte das Bundeswirtschaftsministerium seinen parlamentarischen Staatssekretär Thomas Bareiß vorbei. Er hat sich bislang weniger einen Namen als großer Anhänger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...