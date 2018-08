BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich zurückhaltend zu dem neuen Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko geäußert. "Die deutsche Wirtschaft verfolgt gespannt die komplizierte Gemengelage bei Nafta", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. "Angesichts der Ankündigungen eines Deals zwischen den USA und Mexiko herrscht hier zunächst Unsicherheit statt Erleichterung."

Insbesondere eine nachhaltige Einigung aller drei Nafta-Partner USA, Mexiko und Kanada würde den Unternehmen endlich wieder mehr Planungssicherheit geben. "Bricht der Dreierpakt auseinander, würde dies auch die deutschen Unternehmen in Nordamerika treffen", warnte Wansleben hingegen. Die Unternehmen hätten dort in Milliardenhöhe investiert und über Jahre umfassende Lieferketten aufgebaut. Die deutsche Wirtschaft sei deshalb auf eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA, Mexiko und Kanada angewiesen.

Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft seien die USA der wichtigste Exportmarkt, betonte der DIHK. Ein wesentliches Argument für die Investitionsentscheidung zur Aufnahme einer Fertigung in Mexiko sei in vielen Fällen die enge wirtschaftliche Anbindung an den großen Nachbarn im Norden und die Möglichkeit gewesen, den größten Einzelmarkt der Welt aus Mexiko heraus zollfrei zu bedienen.

