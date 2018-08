BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Post hat Forderungen der Union nach schnellen Steuersenkungen zurückgewiesen. Er riet dazu, "uns zunächst einmal darauf zu konzentrieren, was wir gemeinsam in der großen Koalition bereits vereinbart haben". Das seien zuallererst Investitionen in gute Schulen und Kitas, in Bildung, Forschung, in eine moderne Infrastruktur, starke Kommunen, den sozialen Wohnungsbau, den Breitbandausbau und vieles mehr, betonte Post in einer Mitteilung.

Auch plane die Koalition konkrete Entlastungen mit der Erhöhung des Kindergeldes, dem Baukindergeld, dem Abbau der kalten Progression oder der weitgehenden Abschaffung des Solidaritätszuschlages. "Das ist ein ordentliches Paket, das die Koalition jetzt erst einmal auf den Weg bringen muss", befand Post. "Hier müssen wir gemeinsam liefern." Sollten sich darüber hinaus weitere Spielräume ergeben, solle der Grundsatz gelten: "Zukunftsinvestitionen und konkrete Verbesserungen für die Menschen etwa über stabile Renten sind Priorität Nummer eins und haben Vorrang."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2018 10:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.