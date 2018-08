Steinhoff hat am Montag erneut einen Kursrücksetzer hinnehmen müssen. Dike Aktie ging gleich um 3,5 % auf Tauchstation. Damit bestätigt sich dieser Tage, was charttechnisch ohnehin sichtbar wird. Der Titel ist im übergeordneten Abwärtstrend. Dies wollen nicht alle fundamentalen Investoren wahrhaben und verweisen auf den Umstand, dass die Geschäfte weiter laufen. Dennoch: Die Aktie ist insgesamt charttechnisch bei 15 Cent offenbar auch in Erholungsphasen an ein Limit gelangt. Dies impliziert der ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...