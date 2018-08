Wirecard legte am Montag erneut zu. Es geht immer weiter nach oben. Die Aktie sattelte wieder 3 % auf und bewegt sich auf ein neues Rekordniveau zu. 200 Euro sind direkt greifbar, der Wert hat alle Chancen, dann auch noch auf 250 zu steigen. Damit sind Kursgewinne von mehr als 20 % möglich und auch wahrscheinlich, so die Meinung der Chartanalysten. Dem steht auch aus wirtschaftlicher Sicht nichts im Wege, so dass der Optimismus unverändert gilt. Alleine durch die starke Aufwärtstrendgerade sind ... (Frank Holbaum)

