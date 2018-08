Mainz (ots) - Mittwoch, 29. August 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Blauer Brief für die Schulen - Die Probleme an deutschen Schulen Kortison - Helfer mit Nebenwirkungen - Vor- und Nachteile des Mittels Die Legende Michael Jackson - Der "King of Pop" wäre 60 geworden



Gäste im Studio: Nico Santos, Singer-Songwriter Adrian Grant, Journalist und Musical-Macher



Mittwoch, 29. August 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Futterknappheit bei Biobauern - Dramatische Folgen der Dürre Was tun nach Mückenstich? - Nervige Insekten Expedition Deutschland: Schwülper - Liebe geht durch den Magen



Mittwoch, 29. August 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Happy Birthday, Michael Jackson! - Der King of Pop wäre 60 geworden



Mittwoch, 29. August 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Goldene Hochzeit in Norwegen - König Harald und Königin Sonja feiern Filmfest in Venedig startet - Vorstellung der Jury Neues von Frank Thelen - Mit dem Unternehmer unterwegs in Bonn



Mittwoch, 29. August 2018, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Der neue Rassismus in Italien - Hass, Hetze und Gewalt Lombok nach dem Erdbeben - Vom Inselparadies zur Trümmerwüste Die Türkei in der Währungskrise - Zwischen Frust und Patriotismus "außendienst" auf Lanzarote - Der Kampf der Zimmermädchen



