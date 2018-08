Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Hawesko Holding AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Hawesko Holding AG Unternehmen: Hawesko Holding AG ISIN: DE0006042708 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2018 Empfehlung: Halten seit: 28.08.2018 Kursziel: 55,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 31.05.2012, vormals Kaufen Analyst: Thorsten Renner Anhaltendes Umsatzwachstum im zweiten Quartal Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 setzte die Hawesko Holding AG ihren Wachstumskurs auch im laufenden Jahr fort. In der Vergangenheit hatte die Gesellschaft kleinere Übernahmen getätigt. Nun erfolgt mit der Komplettübernahme von WEIN & CO in Österreich ein größerer Schritt mit einem Umsatzvolumen von gut 40 Mio. Euro. Die Übernahme von WEIN & CO wird das diesjährige Ergebnis mit Integrationskosten im mittleren einstelligen Millionenbereich belasten. Langfristig sehen wir den Ausbau des Marktanteils in Österreich aber positiv. So begrüßen wir auch die getätigten kleinen Akquisitionen. Diese bringen zunächst zwar ebenfalls kleinere Anlaufverluste, mittelfristig sind aber auch hier attraktive Margen zu erwarten. Positiv erachten wir auch den Test neuer Konzepte wie Enzo im Rahmen des Verkaufs italienischer Weine, da hier mit einem überschaubaren Aufwand mögliche neue Absatzchancen erschlossen werden können. Belastet war das Finanzergebnis in den letzten Jahren auch durch die Bewertung der Call-/Put-Option bei Vinos. Ab 2018 sollte sich dies jedoch normalisieren und in Verbindung mit einem starken Beteiligungsergebnis zu einem positiven Finanzergebnis führen. Bei einem für 2019 prognostizierten Ergebnis von 2,56 Euro je Aktie beläuft sich das KGV aktuell auf 19,3 und bewegt sich damit etwas oberhalb des entsprechenden KGVs unserer Peer-Group Getränke/Tabak von derzeit 18,8. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples ergibt sich bei geschätzten 35,6 Mio. Euro für 2019 jedoch ein Faktor von 12,4, der unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten aktuellen ??zValuation Monitor Q2 2018" publizierten Multiple von 14,4 für Hawesko liegt. Zudem dürfen sich die Aktionäre des Weinspezialisten auf Basis unserer Schätzungen über eine 2,6-prozentige Dividendenrendite freuen. Damit zählt Hawesko unverändert zu den verlässlichen Dividendenzahlern. Mit den eingeleiteten Wachstumsinitiativen und der getätigten Komplettübernahme von WEIN & CO sehen wir die Gesellschaft auf einem sehr guten Weg, die Profitabilität in Zukunft weiter auszubauen. Angesichts unserer höheren Ertragsschätzung für 2019 erhöhen wir unser Kursziel für die Hawesko-Aktie auf 55 Euro, belassen die Einschätzung aber unverändert auf ??zHalten". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16879.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

