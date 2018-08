Silber konnte in den zurückliegenden Wochen nicht in jeder Situation glänzen. Nun aber sind die Notierungen am Montag wie auch in den Tagen zuvor etwas stärker geworden. Zumindest aus charttechnischer Sicht steht jetzt die Möglichkeit offen, dass es regelrecht plötzlich nach oben geht. Die Notierung konnte in Höhe von 14,50 Euro eine massive Unterstützung ausbilden, die in einem Doppeltief bestätigt worden ist. Dies gilt als starkes Signal dafür, dass der Preis nicht unter diese Grenze sacken ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...