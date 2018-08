Der Goldpreis hat zuletzt eine deutliche Erholung geschafft. Das Niveau ist vor allem in den zurückliegenden Handelssitzungen der vergangenen Woche und am Montag fast schon entscheidend geklettert. Geht es nach der Erfahrung der charttechnischen Analysten, hat der Wert jetzt die Chance auf einen deutlichen Ausbruch nach oben. Denn: Das charttechnische Bild spricht unverändert für einen Abwärtstrend. Dennoch sind die Notierungen in einer starken Verfassung, da die Grenze von 1.200 Dollar/Unze ... (Moritz von Betzenstein)

