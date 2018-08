Das Modell L 352 verfügt über einen Etikettenspender, mit dem sich die Packungsbeilagen entweder rückseitig mit einem Etikett oder mit einem Etikett an der Produktvorderkante und einem weiteren Etikett an der rückwärtigen Kante verschließen lassen. Der Etikettierer lässt sich an die Falzmaschinen verschiedener Hersteller anschließen. Die Papierprodukte werden direkt übernommen. Durch eine zentrale ...

