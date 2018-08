Über fünf Milliarden Euro hat die Umsatz- und Gewinnwarnung von Continental am vergangenen Mittwoch bislang gekostet. Das zumindest ist der Betrag, den das Unternehmen an der Börse seither an Marktkapitalisierung verloren hat. Seit dem im Januar markierten Jahreshoch summieren sich die Verluste mittlerweile auf fast 40 Prozent. Nachdem der Autozulieferer nun bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr nach unten revidieren musste, ist das Vertrauen vieler Marktteilnehmer verspielt. Besonders verärgert zeigen sich Investoren über die Tatsache, dass das Unternehmen seine im April gesenkte Prognose zu Beginn dieses Monats sogar noch bestätigt hatte.Optimistische Analysten und viele DepotaufnahmenBedenklich stimmen auch die unerwarteten Schwierigkeiten in der Sparte Antriebstechnik (Powertrain). Schließlich will Conti genau diesen Geschäftsbereich ausgliedern und Mitte 2019 an die Börse bringen. Bis dahin muss wohl noch einiges getan werden, damit der Börsengang gelingt und als Erfolg verbucht werden kann. Analysten haben ihre Gewinnschätzungen und Kursziele für die Conti-Aktie mittlerweile ebenfalls nach unten angepasst, ohne dabei aber ihre grundsätzlich positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...