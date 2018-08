Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, kann seine Verluste nicht abschütteln, auch wenn die 94,45/40 eine Unterstützung bietet. Dollarindex Erholung von der 94,45 Nach der Bodenbildung im Bereich der 94,40, konnte sich der Index in Reaktion auf die besser als erwarteten US Daten erholen. Das US ...

