In der letzten Analyse vom 24. August 2018: "Delivery Hero: Bullen übernehmen wieder!" wurde auf den Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrend mit einem ersten Ziel bei 48,94 Euro hingewiesen. Nur wenige Tage später lief die Aktie in das erste Ziel ein und stoppte an dieser Stelle kurzzeitig. Im heutigen Handel kam es sogar zu einem Shortversuch der Bären, dieser wurde jedoch erfolgreich abgewehrt und die Aktie stieg in Folge dessen wieder zur Oberseite an. Damit eröffnet sich auf aktuellem Kursniveau eine weitere Long-Chance jetzt bis zu den Jahreshochs. Bestehende Positionen können nun mit einer merklichen Stop-Anhebung geehrt werden.

Aktie läuft einfach ...

