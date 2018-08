Ja, die Börse ist spannend, aber man muss Interesse haben. Dazu braucht es Finanzbildung. An der mangelt es an allen Ecken und Enden, bemängeln die Unternehmen. Vor allem das, was an der "Haupt-Uni und der WU"gelehrt wird, sei (nur aus Kapitalmarktsicht, nicht generell!) nicht wirklich zielführend und sorge eher dafür, dass es eben "keinen Nachwuchs an Privatanlegern in Österreich" gibt. Das sagen die Unternehmen. Ich kann es nicht beurteilen, da ich nicht studiere, sehr wohl aber von LehrerInnen eingeladen wurde, Schulstunden zum Thema Finanzwissen abzuhalten. Das hat mir immer Spaß gemacht, zB an der Vienna Business School. Freilich ist es zeitintensiv, aber ich denke, den Jugendlichen hat"s getaugt. Einige Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...