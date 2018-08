Trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren hat die Notierung jüngst neue Jahrestiefstände erreicht. Beigetragen haben dazu verschiedene Faktoren. Wie geht es nun weiter? Rohöl: Übertriebene Ängste der Marktteilnehmer Die Ölpreise zeigten sich zuletzt wieder im Aufwind. Brent-Öl kletterte in der vergangenen Woche bis auf 76,50 US-Dollar/Barrel, US-Leichtöl der Sorte WTI bis an die 69-Dollar-Marke. Die Notierungen in die Höhe getrieben hatte unter anderem die Befürchtung der Marktteilnehmer, dass die Iran-Sanktionen der USA perspektivisch zu einem Engpass auf dem Ölmarkt führen könnten. Doch diese Angst erscheint aus folgenden Gründen übertrieben: Die US-Produktion ist derzeit so hoch wie noch nie. Zu verdanken ist...

