Original-Research: curasan AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: H1-Bericht, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.08.2018 Kursziel: EUR 1,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 07.09.2017, vormals Keine Bewertung Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA Q2 stimmt optimistisch ??" positiver Ausblick für die zweite Jahreshälfte Mit einem Nettoumsatz von EUR 3,4 Mio. und einem Betriebsergebnis von minus 1,5 Mio. zeigte sich das erste Halbjahr der curasan AG (DE0005494538, General Standard, CUR GY) ziemlich genau auf dem Niveau des Vorjahres. Umsatzseitig hat das zweite Quartal sowohl im Vorjahres- (+16%) als auch im Vorquartalsvergleich (+22%) deutlich zulegen können und damit den verhaltenen Verlauf von Q1 vollständig kompensiert. Im H1-Ergebnis resultierte ein um ca. 25% deutlich geringerer Fehlbetrag, der im Wesentlichen auf aktivierte Eigenleistungen für die Erlangung von Zulassungen sowie auf weggefallene Einmaleffekte (Steuernachzahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Dentalgeschäfts an die Riemser Pharma GmbH im Jahr 2008) zurückzuführen ist. Die nach dem Berichtszeitraum im Juli durchgeführte Kapitalerhöhung führte zu einem Mittelzufluss von netto etwa EUR 1,2 Mio., was mindestens zu einer Sicherung der mittelfristigen Liquidität führt. In unserer Planung gehen wir nach wie vor von einem Launch von CERACELL im Orthopädie-/Wirbelsäulenbereich in den USA im 4. Quartal aus. Zusammen mit dem erfolgten und weiter fortgesetzten Aufbau von belastbaren Vertriebspartnerschaften sollte dies zur Stabilisierung und zum Ausbau der Innenfinanzierungskraft führen. Gleichwohl befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit potentiellen strategischen Investoren, um das Wachstum noch stärker durch forcierte Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen. Auf Jahressicht bestätigt das Unternehmen seine Guidance hinsichtlich Nettoumsatz (EUR 8,4 bis 8,7 Mio.) und EBITDA (EUR -1,4 bis -1,0 Mio.). Der operative Break-even ist nach wie vor bereits für das letzte Quartal 2018 und in Folge für das Gesamtjahr 2019 anvisiert, wobei unser Modell noch von einem leicht negativen EBIT und Ergebnis in 2019 ausgeht. Wir haben unsere DCF-Analyse auf Basis des H1-Berichts aktualisiert. Gleichzeitig haben wir ??" aufgrund der Turnaround-Situation und der damit einhergehenden mangelnden Aussagekraft eines Peergruppenvergleichs - unsere Bewertungssystematik angepasst und stützen uns nunmehr ausschließlich auf unsere fundamentale Einschätzung. Wir ermitteln einen Fairen Wert von EUR 1,20 und bewerten die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau weiterhin mit Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16883.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Dr. Roger Becker (CEFA) Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 www.bankm.de roger.becker@bankm.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

