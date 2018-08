Zürich (ots) - Die Digitalisierung bietet dem Wirtschaftsraum

Zürich die einmalige Chance, sich als weltweiten Innovationshub zu

positionieren. In Teilen der Bevölkerung existierende Bedenken müssen

jedoch ernst genommen werden. Dies ist die Bilanz des diesjährigen

GZA Lake Side Talks der Standortmarketing-Organisation Greater Zurich

Area AG (GZA). Durch die Ansiedlung ausländischer Unternehmen aus

zukunftsträchtigen Technologien schafft das Standortmarketing den

grössten Mehrwert für den Wirtschaftsraum Zürich in Form von

Innovationskraft, neuen Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen sowie

einer verbesserten Krisenresistenz.



In seinem Überblick über digitale Trends und Chancen erklärte

Philipp Ries, Industry Leader bei Google Schweiz: «Der

Wirtschaftsraum Zürich hat ideale Voraussetzungen, sich in der stetig

verändernden Welt als Innovationshub zu positionieren und so für

viele Firmen ein sehr attraktiver Standort zu bleiben.» Dazu gehörten

etwa das vorhandene Wissen und die Technologie, das Kapital für guten

Ideen sowie der Zugang zum Weltmarkt.



Auch für Regierungsrätin Carmen Walker Späh,

Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Zürich und

Stiftungsratspräsidentin der Greater Zurich Area, bietet die

Digitalisierung enorme Chancen: «Der Wirtschaftsraum Zürich ist ein

eigentlicher Hotspot für digitale Innovation. Durch die

Digitalisierung sind bereits zahlreiche neue Arbeitsplätze entstanden

und es werden viele weitere dazukommen. Es ist aber wichtig, dass wir

diese Entwicklung nicht ohne die Menschen vorantreiben und ihre

Ängste ernst nehmen.»



Digitalisierung - bereits Schnee von gestern?



Für Sven Etzold, Head of Business Marketing beim

Funktechnologie-Anbieter u-blox, ist «die Diskussion um die

Digitalisierung heute bereits Schnee von gestern». Technologieführer

wie u-blox würden sich nicht damit beschäftigen, traditionell analoge

Prozesse einfach in die digitale Welt zu verschieben. «Bei der

Digitalisierung von morgen geht es darum, dem Menschen Entscheidungen

abzunehmen, was in vielen Bereichen unsere Geschäfte und unser

tägliches Leben verändern wird», so Etzold.



Hans-Jürg Fankhauser, Eigentümer der Fankhauser

Arealentwicklungen, geht davon aus, dass die Digitalisierung auch die

allermeisten Arbeitsplätze verändern wird. «Nur wenn die Menschen

diesen Wandel mitgehen und sich weiterbilden, werden sie im Vergleich

mit selbstlernenden Robotern und Maschinen bestehen können.» Und

Unternehmen, welche die Digitalisierung verpassten, würden morgen

vergessen sein, so Fankhauser.



«Technologiekultur, welche die Freiheit und Vielfalt der Menschen

schützt»



James Heim, Autor des Buches «Voluntary Enslavement», sieht in der

Digitalisierung eine grosse Gefahr. Einerseits weil sich der Mensch

in eine zunehmende Abhängigkeit von der Technologie begibt, die seine

Freiheit Schritt für Schritt beschneidet. Andererseits, weil der

übertriebene Technologiefokus vielen Aspekten des menschlichen

Daseins (wie z.B. Beziehungen, Kultur, Religion etc.) nicht gerecht

wird und diese verdrängt. «Wir brauchen eine Technologiekultur, die

die Freiheit und Vielfalt der Menschen schützt», forderte Heim.



Für Balz Hösly, Verwaltungsratspräsident der GZA AG, ist die

Positionierung des Wirtschaftsraums Zürich als führender

Technologiestandort in einem verlässlichen europäischen Umfeld

zutreffend, sinnvoll und glaubwürdig. «Dank einer einzigartigen

Konzentration und Vernetzung von technologischen Kompetenzen mit

Hochschulen, Fachkräften und führenden Unternehmen haben wir einen

echten USP gegenüber anderen Standorten. Durch die Ansiedlung

ausländischer Unternehmen aus zukunftsfähigen Technologiefeldern

schafft die GZA für den Wirtschaftsraum den grössten Mehrwert in Form

von Innovationskraft, Arbeitsplätzen, zusätzlichen Steuereinnahmen

und einer verbesserten Krisenresistenz», erklärte Hösly.



Präsentationen und Bilder (ab Mittwoch, 29.8.) unter:

greaterzuricharea.com/medien



Originaltext: Greater Zurich Area AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003851

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003851.rss2



Kontakt:

Reto Sidler, Leiter Kommunikation und Marketing

Greater Zurich Area AG (GZA AG)

Tel.: +41 79 201 83 07

reto.sidler@greaterzuricharea.com