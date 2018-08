Künstler stellen eine vier Meter hohe Statue des türkischen Ministerpräsidenten in Wiesbaden auf. Die Stadtverwaltung toleriert die Kunstaktion.

Eine Kunstinstallation in Wiesbaden mit einer goldenen Statue des umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sorgt für Aufsehen und Irritationen. Die etwa vier Meter große Figur war am Montagabend im Rahmen des Kunst- und Theaterfestivals Biennale aufgestellt worden. Auch die Stadtverwaltung zeigte sich am Dienstag überrascht.

Im Vorfeld der Biennale sei das Aufstellen einer "menschenähnlichen Statue" genehmigt worden, teilte sie am Dienstag mit. Es sei aber nicht klar gewesen, "dass es sich um eine Erdogan-Statue handeln wird". Kritiker machen Erdogan für Menschenrechtsverletzungen in der Türkei mit verantwortlich und werfen ihm vor, ein autoritäres Herrschaftssystem installiert ...

