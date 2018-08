ZÜRICH (Dow Jones)--Leicht im Minus hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Dienstag beendet. Damit ist die positive Reaktion auf die Einigung von USA und Mexiko im Handelsstreit bereits wieder an ihr Ende gelangt. Zum einen sei die Beteiligung Kanadas noch nicht sicher, zum anderen sei damit eine Annäherung etwa der USA und China noch längst nicht erreicht, sagten Teilnehmer. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 9.084 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 27,26 (zuvor: 26,37) Millionen Aktien.

Ein aktueller Belastungsfaktor ist die schwache US-Währung, die Exporte in den Dollarraum für den Empfänger verteuert. Am Dienstag rückte der Franken weiter gegen den Greenback vor, so dass der Dollar nur noch mit 0,9760 Franken bezahlt wurde nach einem Montagshoch bei 0,9846 Franken.

Daneben lastet gegenwärtig auch ein Handelskonflikt zwischen der Schweiz und der EU. Der schweizerische Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Swissmem teilte mit, die Unternehmen benötigten Rechtssicherheit beim weiteren Zugang zum europäischen Binnenmarkt und forderte den Bundesrat auf, die Verhandlungen mit der EU noch in diesem Jahr abzuschließen.

Uhrenwerte profitierten von der Entscheidung der Wettbewerbskommission, eine Untersuchung gegen Uhrenhersteller nicht in Angriff zu nehmen. Dabei ging es um die Beschwerde, dass unabhängige Uhrmacher nicht mit erforderlichen Ersatzteilen beliefert würden. Swatch verteuerten sich um 1,8 Prozent, Richemont um 1,6 Prozent.

Die Sika-Aktie baute ihre Vortagsgewinne weiter aus, der Wert des Spezialchemieunternehmens läuft seit Jahren dem SMI voran. Am Dienstag legte er um weitere 0,8 Prozent zu. Gedrückt wurde der Gesamtmarkt von der schwergewichteten Novartis-Aktie, die um 0,7 Prozent nachgab. Die anderen Schwergewichte Nestle und Roche bewegten sich nur wenig.

August 28, 2018

