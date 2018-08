Es ist kaum zwei Wochen her, da berichtete Focus online, dass die sich in Bau befindliche Gas-Pipeline "Kraft Sibiriens" von Russland nach Sibirien sich für Gazprom zu einem Verlustbringer entwickeln könnte. Als der Vertrag 2014 abgeschlossen wurde, sei man noch von einem sehr viel höheren Gaspreis ausgegangen und habe sich nicht abgesichert. Doch obwohl sich die Milliardeninvestition zum Fiasko entwickeln könnte, denkt man in Russland nun offensichtlich sogar über eine weitere nach, wie der ... (Achim Graf)

