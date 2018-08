Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally vom Vortag ging es am Dienstag ruhiger am deutschen Aktienmarkt zu. Das positive Momentum nach dem Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Mexiko ist damit erst einmal ausgelaufen. QC Partners warnt vor zu viel Euphorie: Aus der Handels-Einigung mit Mexiko sollten Anleger lieber keine positiven Schlüsse für die Verhandlungen mit China ziehen. Für den DAX ging es 0,1 Prozent nach unten auf 12.527 Punkte.

Weiter gesucht waren indes Autowerte. Der Vertrag zwischen den USA und Mexiko ist vor allem für Autohersteller und -zulieferer positiv. Deutsche Autohersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. VW gewannen 1,4 Prozent, BMW 1,4 Prozent und Daimler 0,3 Prozent. Bei den Zulieferern ging es für Hella um 1,5 Prozent und für Leoni um 1,1 Prozent nach oben. Im SDAX rückten Aumann um 1,8 Prozent vor.

Unterschiedliche Tendenz bei Versorgern

Eon fielen gegen den Trend kräftig um 1,6 Prozent. Jefferies hatte die Aktie auf "Halten" abgestuft. Zunehmend auf den Kurs drücken dürfte auch der sich abzeichnende Abstieg des deutschen Energie-Versorgers aus dem Euro-Stoxx-50 im September. RWE wurde von Jefferies dagegen auf die Kaufliste genommen. Der Kurs stieg um 0,2 Prozent. Gemieden wurden Bankentitel: Deutsche Bank verloren 1,5 Prozent und Commerzbank 1,2 Prozent. Tagesverlierer im DAX waren Covestro mit einem Minus von 3 Prozent.

Die Aktien von Varta legten nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 6,8 Prozent zu. Nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank ging es für Kion um 3,7 Prozent nach oben. Axel Springer stiegen um 3,6 Prozent - hier machte sich eine Hochstufung durch Barclays positiv bemerkbar. Im DAX stiegen Fresenius Medical Care nach einer Kaufempfehlung von HSBC 1,6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 74,9 (Vortag: 53,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,80 (Vortag: 2,20) Milliarden Euro. Es gab zwölf Kursgewinner, 15 -verlierer und drei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.527,42 -0,09% -3,02% DAX-Future 12.521,00 -0,16% -3,82% XDAX 12.525,40 -0,24% -2,61% MDAX 27.207,79 +0,39% +3,84% TecDAX 3.025,97 -0,09% +19,65% SDAX 12.514,74 +0,26% +5,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,55 -12 ===

