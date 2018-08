Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit leichten Abgaben geschlossen. Der Leitindex SMI drehte nach einem gehaltenen Auftakt zunächst schnell in Minus und unter die 9'100 Punkte-Marke. Nach einer Schwächephase über den Mittag konnte er sich dann wieder etwas erholen. Die positive Stimmung nach dem Abschluss eines provisorischen Handelsabkommens zwischen den USA und Mexiko hielt zumindest hierzulande nicht lange an. Mit dem langsamen Auslaufen der Berichtssaison fehlten dem hiesigen Markt ausserdem Impulse.

Das neue Handelsabkommen markiert nach Ansicht eines Marktbeobachters einen Rückschritt gegenüber dem bisherigen Nafta-Abkommen. Es sei aber immer noch besser als ein Handelskrieg. Nun sei die Frage, ob - und wenn ja wie - die kanadische Seite einbezogen werde. Auch von den US-Börsen kam am Nachmittag kaum Rückenwind. Konjunkturzahlen, wie etwa Daten zum Konsumentenvertrauen, sorgten für keine grossen Ausschläge.

Der SMI beendete den Handel 0,16 Prozent tiefer bei 9'084,26 Punkten (Tageshoch bei 9'115). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,11 Prozent auf 1'486,58 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14 Prozent auf 10'845,36 Punkte. Von den 30 Titeln schlossen ...

