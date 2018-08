DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.10. Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.447,57 -0,24% -1,61% Stoxx50 3.073,66 -0,25% -3,28% DAX 12.527,42 -0,09% -3,02% FTSE 7.617,22 +0,52% -1,43% CAC 5.484,99 +0,11% +3,25% DJIA 26.065,66 +0,06% +5,45% S&P-500 2.895,69 -0,04% +8,31% Nasdaq-Comp. 8.018,58 +0,01% +16,15% Nasdaq-100 7.566,53 +0,10% +18,29% Nikkei-225 22.813,47 +0,06% +0,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,53 -14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,70 68,87 -0,2% -0,17 +17,0% Brent/ICE 76,32 76,21 +0,1% 0,11 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,68 1.211,33 -0,2% -2,65 -7,2% Silber (Spot) 14,87 14,89 -0,1% -0,02 -12,2% Platin (Spot) 798,55 804,50 -0,7% -5,95 -14,1% Kupfer-Future 2,74 2,71 +1,1% +0,03 -18,0%

Der schwächere Dollar stützte tendenziell die Rohstoffpreise. Gold litt allerdings darunter, dass "sichere Häfen" nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit nicht gefragt waren. Am Ölmarkt kam es nach dem jüngsten Anstieg zu Gewinnmitnahmen. Die Akteure hielten sich laut Marktteilnehmern auch in Erwartung der wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA zurück, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

FINANZMARKT USA

Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit gibt den US-Börsen am Dienstag kaum noch Auftrieb. Zwar wurden die Rekordmarken, die S&P-500 und Nasdaq-Composite am Montag erreicht hatten, gleich nach der Startglocke von neuen Allzeithochs abgelöst. Doch mittlerweile bröckeln die Gewinne wieder ab. Marktteilnehmer merken an, dass zum einen die Beteiligung Kanadas noch nicht gesichert sei und zum anderen eine Annäherung etwa der USA und China noch längst nicht erreicht sei. Unter den Konjunkturdaten des Tages überzeugte besonders der Index des Verbrauchervertrauens, der aber keine Akzente setzt. Nach Börsenschluss wird Hewlett Packard Enterprise über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals berichten. Für die Aktie geht es im Vorfeld 1 Prozent nach oben. Vor der Startglocke hat der Edel-Juwelier Tiffany & Co Zahlen vorgelegt und dabei den Ausblick auf das Geschäftsjahr erhöht. Die Aktie steigt um 1,5 Prozent. Auch Best Buy hat den Ausblick angehoben, doch hatte der Markt hier wohl etwas mehr erwartet. Die Aktie fällt daher um 7 Prozent, obwohl der Elektronikeinzelhändler mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Daneben stehen einige Übernahmen im Blick. So hat Aspen Insurance der Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Funds für 2,6 Milliarden Dollar zugestimmt. Aspen Insurance steigen um 2,2 Prozent. Und VMware plant den Kauf von Cloudhealth. Der Kaufpreis wurde zwar nicht genannt, laut der Nachrichtenagentur Reuters beträgt er aber etwa 500 Millionen Dollar. VMware fallen um 1,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

23:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen ist am Dienstag die Puste ausgegangen, trotz erneut positiver US-Vorgaben. Mit Blick auf den Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Mexiko warnt QC Partners vor zu viel Euphorie: Aus der Handels-Einigung mit Mexiko sollten Anleger lieber keine positiven Schlüsse für die Verhandlungen mit China ziehen. "Zwischen den USA und China ist und bleibt die Situation festgefahren", so Marktstratege Thomas Altmann. Der Autosektor gewann 0,8 Prozent. Der Vertrag zwischen den USA und Mexiko ist vor allem für Autohersteller und -zulieferer positiv. Deutsche Autohersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. VW und BMW gewannen je 1,4 Prozent. Besonders gut waren die Vorlagen für die Rohstoff-Aktien, die vom Rücksetzer des Dollar profitierten. Da viele von ihnen in London notieren und dort am Montag Feiertag war, ging es mit ihnen nun besonders stark nach oben. Der Branchen-Index im Stoxx legte um 1,6 Prozent zu und war damit Branchengewinner in Europa. Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse. Siemens Healthineers kletterten um 2 Prozent auf 39,31 Euro, nachdem Berenberg das Kursziel auf 42 von 36,50 Euro erhöht hatte. Eon fielen gegen den Trend um 1,6 Prozent. Jefferies hatte die Aktie auf "Halten" abgestuft. RWE (+0,2 Prozent) war von Jefferies dagegen auf die Kaufliste genommen worden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1723 +0,38% 1,1670 1,1676 -2,4% EUR/JPY 130,17 +0,37% 129,81 129,66 -3,8% EUR/CHF 1,1429 -0,11% 1,1441 1,1447 -2,4% EUR/GBP 0,9094 +0,42% 0,9067 0,9059 +2,3% USD/JPY 111,03 -0,02% 111,24 111,06 -1,4% GBP/USD 1,2891 -0,03% 1,2871 1,2887 -4,6% Bitcoin BTC/USD 7.056,13 +4,4% 6.906,84 6.751,95 -48,3%

Der Euro stieg erstmals seit etwa vier Wochen über 1,17 Dollar. Geld, das vor dem Hintergrund des Handelsstreits in den als "sicheren Hafen" geltenden Dollar geflossen war, wird nun wieder abgezogen, nachdem sich die USA und Mexiko geeinigt haben. Nach Meinung der Analysten von MUFG ist das Aufwertungspotenzial des Euro jedoch vorerst beschränkt. Sie begründen dies mit den politischen Ereignissen in Italien. Beobachter fürchten eine stärkere Verschuldung des Landes. Andererseits seien viele Belastungsfaktoren für den Euro schwächer geworden, so MUFG. Das "relative zyklische Momentum für den Euro wird allmählich weniger negativ", stellen die Analysten fest. Auch der Druck durch die im Vergleich zu Europa und der restlichen Welt besseren US-Konjunkturdaten, die den Euro ebenfalls belastet hätten, dürfte bald nachlassen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit hat die meisten Börsen in Asien an die Vortagesaufschläge anknüpfen lassen. Ausnahmen bildeten die Kernlandbörsen in China. Zwar weckte die Einigung bei Anlegern die Fantasie auf eine Entspannung auch im Handelsstreit der USA mit China, allerdings bremste US-Präsident Trump entsprechende Spekulationen, denn er sah die Zeit für neue Verhandlungen noch nicht gekommen. Besser als die chinesischen Börsen hielt sich die Börse in Taipeh. Beflügelt von Aufschlägen im US-Technologiesektor stiegen dort Taiwan Semi 1,8 Prozent. Ein Wettbewerber stieg im Bereich 7-Nanometer aus. Largan gewannen 3 Prozent, die Titel des Lautsprecheranbieters Merry 10 Prozent nur gebremst vom Tageslimit. Händler sprachen hier von einem überzeugenden Umsatzausblick für das dritte Quartal. Am chinesischen Aktienmarkt standen Mobilfunkwerte rund um den Übertragungsstandard 5G im Blick. Die Regierung wird in Kürze Pläne für Übertragungsfrequenzen und Bandbreiten bekannt geben. ZTE zeigten sich hoch volatil und gaben nach einem anfänglichen Höhenflug 1,6 Prozent ab. CIG Shanghai, Wutong and Wanma Technology stiegen um das Tageslimit von 10 Prozent. Das Schwergewicht Tencent gewann im Sog der US-Technologiependants 1,0 Prozent, Sunny Optical legten um 2,1 Prozent zu. Die Börse in Tokio wurde vom Yen gebremst, der im Tagesverlauf zum Dollar zulegte. Gesucht waren wegen der Hoffnung auf einen Befreiungsschlag in den diversen Handelskonflikten Export-, Gummi-, Automobil- und Reedereiwerte. Toyota stiegen um 0,9 Prozent. Der Autobauer steht im Rahmen einer geplanten Zusammenarbeit offenbar vor einem Investment von 500 Millionen US-Dollar in den Fahrtenvermittler Uber.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Uniper-CFO: Können wegen Nord Stream 2 keine US-Sanktionen riskieren

Im Falle von rückwirkenden US-Sanktionen gegen die Finanzierung der umstrittenen Gasröhre Nord Stream 2 deutete der Energieversorger Uniper an, sich von dem Projekt zurückzuziehen. "Wir können natürlich als Uniper nicht riskieren, dass wir tatsächlich amerikanischen Sanktionen ausgesetzt sind. Dann wären wir vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen, könnten den US-Dollar nicht mehr handeln", sagte Finanzvorstand Christopher Delbrück am Montagabend vor Journalisten in Frankfurt am Main. Das seien Dinge, "die wir uns als Uniper grundsätzlich nicht erlauben können".

Nemetschek übernimmt Anbieter von Gebäudemanagement-Software

Der Softwarehersteller Nemetschek verstärkt sich mit einem Zukauf in Belgien und steigt damit in den wachsenden Markt für Gebäudemanagement ein. Wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte, hat es die MCS Solutions Gruppe aus Belgien übernommen, einen Anbieter von Software für Immobilien-, Facility- und Arbeitsplatzmanagement. Der Kaufpreis entspricht laut Nemetschek einem Multiplikator zwischen dem 3 bis 3,5-fachen des Umsatzes. Der Umsatz wird 2018 bei 15 Millionen Euro erwartet.

Gesco erwirbt Anlagenhersteller Sommer & Strassburger

Die Beteiligungsgesellschaft Gesco AG kauft die Sommer & Strassburger GmbH & Co KG vollständig. Das 1973 gegründete Unternehmen konstruiert und produziert Prozessanlagen insbesondere für die Branchen Pharma, Lebensmittel, Wassertechnik und Chemie, wie die Wuppertaler mitteilten. Mit rund 125 Beschäftigten erwirtschafte Sommer & Strassburger einen Umsatz von knapp 20 Millionen Euro. Innerhalb der Gesco-Gruppe wird das Unternehmen dem Segment Produktionsprozess-Technologie zugeordnet. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Trump wirft Google verzerrte Darstellung seiner Präsidentschaft vor

US-Präsident Donald Trump sieht sich von der Internetplattform Google ungerecht behandelt. Die Suchmaschine bevorzuge in ihrer Darstellung von Nachrichten kritische Berichte über seine Präsidentschaft, während "freundliche" konservative Stimmen weniger oft auf der Plattform gezeigt würden, schrieb Trump, der gleichzeitig warnte, das sei eine "ernste Situation", um die man sich kümmern werde.

Qualcomm kauft nur halb so viel eigene Aktien wie angekündigt

Ein Aktienrückkauf des US-Chipherstellers Qualcomm ist nicht ganz so gelaufen wie gedacht. In einer holländischen Auktion dienten die Aktionäre ihrem Unternehmen nur 76,2 Millionen Qualcomm-Aktien zu je 67,50 US-Dollar an, wie der Chiphersteller mitteilte. Diese kauft der Konzern nun für 5,1 Milliarden Dollar zurück. Vorgesehen hatte Qualcomm aber bis zu 10 Milliarden Dollar für den Rückkauf.

Tiffany's erhöht Gewinnausblick - Aktie steigt

Der Juwelier Tiffany's wird nach einem starken zweiten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Konzern hob die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an, nachdem er die Erwartungen im Quartal klar übertroffen hat. Vor allem das Asien-Geschäft kurbelte das Wachstum an. Die Aktie klettert im vorbörslichen Handel um 5,2 Prozent.

Thomson Reuters kauft Aktien für bis zu 9 Mrd Dollar zurück

Die Aktionäre von Thomson Reuters können sich über Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe freuen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es eigene Aktien für bis zu 9 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Die Maßnahme steht nach Konzernangaben im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abschluss des mehrheitlichen Verkaufs des Geschäfts mit Finanzinformationen und Handelsterminals für 17 Milliarden Dollar.

