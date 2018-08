Die Apple Aktie notiert weiterhin im Bereich ihres Allzeithochs. So ging sie am ersten Handelstag der neuen Woche in den USA am Handelsschluss mit weniger als 1% entfernt vom Allzeithoch aus dem Handel. Es ist ja nicht so, dass das Unternehmen nun den Zenit überschritten hat. Denn weiterhin expandiert Apple in bestimmten Bereichen. Interessanterweise auch in Märkten, die manche als gesättigt ansehen. Beispiel Japan: Da hatte Apple am Samstag in Kyoto einen neuen Apple Store eröffnet. Und das ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...