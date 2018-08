Der Goldpreis scheint sich erstmals seit längerer Zeit zu erholen. Ein Ausbruch über die harte Widerstandszone bei 1.220 US Dollar je Unze könnte eine größere Erholung signalisieren. Der hauptsächliche Faktor für die aktuelle Erholung, dürfte der schwächere US Dollar sein. Dieser wiederum schwächelt, weil die chinesische Notenbank PBOC derzeit versucht den Yuan zu stabilisieren. Gleichzeitig scheinen sich auch einige der Majors wie der Euro, der Yen sowie das britische Pfund gegen den US Dollar ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...