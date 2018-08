Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Besonders in China wurde in den letzten Jahren viel in den Fußball investiert. Neben Investments in ausländische Fußballklubs ist das Geld besonders an große Fußballer aus dem Ausland geflossen, die verpflichtet wurden, um in der chinesischen Fußballliga, der Super League, zu spielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...