CANCOM: Klaus Weinmann beendet vorzeitig Vorstandstätigkeit und strebt einen Sitz im Aufsichtsrat an; Thomas Volk wird neuer Vorstandsvorsitzender. DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Personalie CANCOM: Klaus Weinmann beendet vorzeitig Vorstandstätigkeit und strebt einen Sitz im Aufsichtsrat an; Thomas Volk wird neuer Vorstandsvorsitzender. 28.08.2018 / 19:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CANCOM: Klaus Weinmann beendet vorzeitig Vorstandstätigkeit und strebt einen Sitz im Aufsichtsrat an; Thomas Volk wird neuer Vorstandsvorsitzender. München, 28. August 2018 - Klaus Weinmann, Gründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender der CANCOM SE, hat den Aufsichtsrat der CANCOM SE um die vorzeitige Beendigung seines Vorstandsmandats gebeten. Herr Weinmann begründete diesen Schritt mit dem Wunsch, sich verstärkt auf seine unternehmerischen Aktivitäten in der PRIMEPULSE Gruppe konzentrieren zu können. Der Aufsichtsrat hat heute beschlossen, dieser Bitte zu entsprechen, so dass Herr Weinmann mit Wirkung zum Ablauf des 30. September 2018 seine Amt als Vorstandsvorsitzender der CANCOM SE beenden wird. Herr Weinmann, der CANCOM über 25 Jahre lang geführt hat, hat den Aufsichtsrat zudem darüber informiert, dass er zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sitz im Aufsichtsrat der CANCOM SE anstrebt. Der Aufsichtsrat der CANCOM SE hat heute zudem beschlossen, Herrn Thomas Volk als Nachfolger für das Amt des Vorstandsvorsitzenden der CANCOM SE für die Laufzeit von fünf Jahren zu bestellen. Herr Volk ist bereits seit 1. November 2017 President & General Manager sowie Vorstandsmitglied der CANCOM SE. Mitteilendes Unternehmen: CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX, Prime Standard) Mitteilende Person: Sebastian Bucher, Manager Investor Relations +49 (0)89 540545193 sebastian.bucher@cancom.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Weitere Informationen hat CANCOM in einer begleitenden Unternehmensmitteilung veröffentlicht. Diese ist auf der Internetseite www.cancom.de zu finden. Über CANCOM Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von der umfangreichen Expertise und einem innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Klaus Weinmann (Founder und CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President und General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Die CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX (ISIN DE0005419105) notiert und der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. 28.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Deutschland Telefon: +49-(0)89/54054-0 Fax: +49-(0)89/54054-5119 E-Mail: info@cancom.de Internet: http://www.cancom.de ISIN: DE0005419105, DE0005419105 WKN: 541910, 541910 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 718319 28.08.2018 CET/CEST

ISIN DE0005419105 DE0005419105

AXC0230 2018-08-28/19:29