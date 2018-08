Ohne erkennbaren Grund machte die Aktie von Prairie Mining in der vergangenen Woche einen deutlichen Satz nach oben. Von 0,28 Euro konnte das Papier sich im Hoch bis auf 0,42 Euro verbessern. Die Euphorie bei den Anlegern ist aber offenbar nicht von Dauer, denn am Dienstag verabschieden sich immer mehr Anteilseigner von ihren Aktien. Das führte schon im morgendlichen Handel zu Verlusten in Höhe von 6,9 Prozent.

Wirklich überraschend ist die Entwicklung dabei nicht. Schon seit einiger Zeit sind ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...