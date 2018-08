Novartis teilt mit, dass das Unternehmen auf der "Wells Fargo Healthcare Conference" am 5. September eine aktuelle Präsentation vorstellen wird. Doch es gilt im Hinblick auf solche Ereignisse natürlich zu bedenken, dass wirklich wichtige News ohnehin per Pressemitteilung bzw. ad hoc-Mitteilung kommuniziert werden. Ein Blick in die entsprechende Präsentation der Halbjahreszahlen von Novartis ist im Hinblick auf die Entwicklung der core margin (sinngemäß Kernmarge) interessant. Denn da zeigte sich, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...