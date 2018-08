Auch heute stieg der DAX weiter und erreichte die 12600. Der Tageschart gibt jetzt nichts mehr her, darum schauen wir uns den Wochenchart an. Hier befindet sich der DAX weiter in einem Abwärtstrend, den man auch als Dreieck bezeichnen kann. Über 13000 wird e sneue Hochs geben und unter 12000 neue Tiefs. Ein Ausbruch kann noch Wochen dauern, muss also weiter beobachtet werden. Man sieht, es ...

