Die Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef und Vorstandsvorsitzenden für Thyssen-Krupp belastet den Aktienkurs. Einige Analysten sind dennoch optimistisch.

Viel Freude dürfte Paul Singer, erfolgsverwöhnter US-Milliardär, an seinem Investment bei Thyssen-Krupp bisher nicht gehabt haben. Seit Singers Hedgefonds Elliott Ende Mai bei dem Essener Industriekonzern eingestiegen ist, sank der Kurs um mehr als zehn Prozent - und stand am Donnerstag bei mageren 20,20 Euro je Aktie. Ein herber Verlust für einen Investor, der es gewohnt ist, jährlich mehr als 14 Prozent Rendite einzufahren.

Doch in gewohnten Bahnen läuft schon lange nichts mehr bei Thyssen-Krupp. Seit mit Vorstandschef Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner zwei prominente Manager im Streit mit Investoren hingeworfen haben, hängt der Ruhrkonzern in der Schwebe. Wer die beiden ersetzen soll, ist ebenso unklar wie die Zukunft des Traditionsunternehmens.

Denn mit Hiesinger und Lehner ging nicht nur das Spitzenpersonal, sondern auch die bisherige Strategie. Weg vom Materialgeschäft, Fokus auf Technologie lautete in den vergangenen sieben Jahren die Devise. Dass es so weitergeht wie bisher, ist angesichts der Abgänge unwahrscheinlich. Die Spekulationen über eine strategische Neuausrichtung kochen hoch. Für Anleger ergeben sich so aber interessante Perspektiven, von bevorstehenden Kurssteigerungen unter einer neuen Führungsmannschaft zu profitieren.

Mit seinen fünf Sparten bietet der Konzern ausreichend Substanz für einen radikalen Umbau. Derzeit verdienen die Essener Geld mit dem Bau von Düngemittelfabriken, Kurbelwellen, Windradlagern, Zementfabriken, Aufzügen, Stahlbrammen, Bergmaschinen, Rolltreppen und Autoblechen.

Verkauf der Aufzugssparte?

Doch dass das auf alle Zeit so bleibt, glaubt niemand. Im Gegenteil: Sowohl die mit 21 Prozent dominierende Krupp-Stiftung als auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben bereits klargemacht, dass sie bereit sind zu Veränderungen. Wenngleich sich beide Parteien bisher vornehm darüber ausschweigen, worin die genau bestehen könnten.

Allein der schwedische Investmentfonds Cevian, der mit rund 18 Prozent an Thyssen-Krupp beteiligt ist, hat bisher genauer erklärt, wie er sich den Konzern zukünftig ...

