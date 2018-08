Straubing (ots) - Erschütternd ist, wie schnell sich in Chemnitz die bürgerliche Mitte mit den Rechtsextremen verbrüdert hat. Wer sich die Bilder der Demonstrationen anschaut, stellt fest, dass es bei Weitem nicht nur die üblichen Verdächtigen sind, die Grenzen überschreiten, sondern auch "normale" Bürger, die nicht auf Abstand bleiben, obwohl sie genau wissen, mit wem sie sich da einlassen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Jeder hat das Recht, auf die Straße zu gehen, wenn ihm etwas nicht passt oder wenn er auf - seiner Meinung nach - Fehlentwicklungen aufmerksam machen will. In Chemnitz jedoch sind viele zu weit gegangen.



