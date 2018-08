Ende Oktober 2017 markierte die SAP-Aktie bei 100,70 Euro ein neues Hoch. Es konnte anschließend jedoch nicht verteidigt werden, sodass die Aktie in einen neuen Abwärtstrend überging und bis März 2018 auf Kurse um 82,20 Euro zurückfiel.

Hier stabilisierten die Käufer den Wert und leiteten in den folgenden Wochen einen erneuten Anstieg ein. Er ließ die SAP-Aktie bis zum 15. Juni auf 105,28 Euro ansteigen. Die Freude über das dabei erreichte neue Allzeithoch hielt aber nicht lange an, denn in ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...