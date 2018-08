Die Royal Dutch-Aktie markierte Ende Mai bei 31,38 Euro ein neues Jahreshoch.und ging in eine größere Korrektur über. Diese hat bislang einen dreiteiligen Verlauf. An eine hoch dynamische Abwärtswelle schloss sich im Juni und Juli eine breite, seitwärtsgerichtete Pendelbewegung zwischen 28,50 Euro auf der Unter- und 30,68 Euro auf der Oberseite an.

Sie wurde Anfang August aufgegeben, als der Kurs die 50-Tagelinie unterschritt und eine zweite Abwärtswelle startete. Die Abwärtswelle führte die ... (Dr. Bernd Heim)

