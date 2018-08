Südzucker hat sich in den vergangenen Tagen geradezu entscheidend entwickelt. Dabei ist der Wert auch am Montag um weitere wenige Cent nach unten gerutscht. Die Aktie hat damit die Marke von 12 Euro unterkreuzt und würde nun auf die nächste wichtige Untergrenze zulaufen, so die Meinung der Chartanalysten. Der Abwärtstrend im charttechnischen Bild ist relativ deutlich, womit sich andeutet, dass bald schon die Untergrenze von 10 Euro nach unten durchkreuzt wird.

