Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta044/28.08.2018/22:30) - 28. August 2018: Der Aufsichtsrat der Krypto AG (WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9) mit Sitz in Berlin hat heute beschlossen, für den weiteren Ausbau der Aktivitäten den Vorstand der Krypto AG zu erweitern. Zum neuen Mitglied des Vorstandes wird mit Wirkung zum 1. September Herr Ali Izhar Ahmed für die Dauer von zwei Jahren bestellt. Er verfügt über internationale Erfahrung und Expertise sowohl im Bereich Finanzdienstleistungen als auch im Startup-Sektor. Unter anderem war er für die Citibank, die Royal Bank of Scotland, FinLeap und die Delivery Hero AG tätig.



Der bisherige Alleinvorstand Herr Tobias Schröder bleibt unverändert als Vorstand bis zum 31.01.2021 bestellt.



Medienvertretung: Herr Torben Gosau; CNC - Communications & Network Consulting AG; Telefon: +49 30 408 176 654



Über die Krypto AG:



Die Krypto AG ist eine Beteiligungsgruppe mit Fokus auf Blockchain-Technologien und Investments in den Bereichen Distributed Ledger Technology & Development (Helix Cognitive Computing GmbH), Advisory & Consulting (Krypto Management Consulting KMC GmbH) sowie Education & Communities (KryptoEducation KEG GmbH). Das Unternehmen mit Sitz in Berlin investiert in ein breites Portfolio von Blockchain Unternehmen und entwickelt die Beteiligungen strategisch und operativ weiter. Die Krypto AG schafft Mehrwert für ihre Investoren und leistet einen Beitrag zum Wachstum des Blockchain-Ökosystems.



(Ende)



Aussender: Krypto AG Adresse: Zehdenickerstraße 12c, 10119 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Tobias Schröder Tel.: +49 30 844 357 60 E-Mail: ts@krypto.ag Website: www.krypto.ag



ISIN(s): DE000A0SLML9 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1535488200903



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 28, 2018 16:30 ET (20:30 GMT)