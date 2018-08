Die Göttinger Fachhochschule HAWK hat eine besonders leichte Lkw-Achse entwickelt.

Ein Team von rund 15 Wissenschaftlern, Ingenieuren und Studenten der Göttinger "Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst" (HAWK) hat in vierjähriger Arbeit eine besonders leichte Lkw-Achse aus Stahl konstruiert. Sie hat ein Gewicht von knapp 350 Kilo - die bisher gebauten leichtesten Achsen wiegen rund 40 Kilo mehr, die meisten herkömmliche Achsen sogar mindestens 60 Kilo mehr. Die Göttinger haben ihre Achse in Deutschland, weiteren europäischen Ländern, den USA und China zum Patent angemeldet. Leiter des Entwicklungs-Projekts war Prof. Dr. Christopher Frey, der vor seiner Karriere als Wissenschaftler zwei Jahrzehnte lang in der Konstruktion von Daimler tätig...

