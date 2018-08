Düsseldorf (ots) - Die CDU-Politikerin Serap Güler, Staatssekretärin im NRW-Integrationsministerium, hat das Schützenwesen in Deutschland als "Teil der lokalen Identität" gelobt. Der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) sagte Güler: "Mir war lange das Schützenwesen fremd, bis ich in Köln Schützenvereine kennengelernt habe." Natürlich könne man als Frau darüber streiten, ob das alles zeitgemäß sei, vor allem die Bruderschaften, "aber nichtsdestotrotz findet man so schnell einen Anschluss in einer Stadt, wenn man neu ist - auch ich als Nicht-Schütze." Das Schützenwesen sei "in vielen Orten oft ein wichtiger über Jahrhunderte gewachsener Teil der lokalen Identität", so Güler. Ein Vereinsleben müsse nicht nur für Solidarität und Nächstenliebe stehen, es könne auch für Gemeinschaft stehen.



