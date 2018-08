Jeremy Nixon, Hauptgeschäftsführer (CEO) von Ocean Network Express (ONE), wird am zweiten Tag der Konferenz Cool Logistics Asia, die vom 5.-7. September, in Hongkong, in der Asia World Expo stattfindet, die Hauptrede für den Schifffahrtsbereich halten. Nixon ist der Hauptgeschäftsführer (CEO) Global des neuen Linienschiffsunternehmens ONE, das seinen Hauptsitz in Singapur...

Den vollständigen Artikel lesen ...